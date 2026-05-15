Rechazaron las salidas transitorias de la mujer condenada por asesinar a su ex suegra en Sierras Bayas

Este viernes en horas del mediodía, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul confirmó la resolución de un Juzgado de Ejecución Penal que había rechazado el pedido de salidas transitorias para Susana Elizabeth Stuñek, condenada por homicidio calificado, tras el crimen de su ex suegra María Elena “Nené” Vigneau, ocurrido en la localidad de Sierras Bayas.



El crimen, que conmovió a la localidad de Sierras Bayas, ocurrió en enero de 2017.



El fallo fue dictado por los jueces Carlos Paulino Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría, quienes rechazaron el recurso presentado por la Defensoría de Ejecución Penal Departamental.



La resolución ratificó lo decidido el 23 de abril por la jueza del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Azul, Silvia Araceli Torres, quien había considerado que la condenada aún no reúne las condiciones necesarias para acceder al beneficio.



Entre los argumentos centrales, la Cámara señaló que, si bien Stuñek cumple con varios requisitos legales y temporales para solicitar salidas transitorias, no existe una evaluación criminológica favorable.



Los magistrados remarcaron especialmente informes psicológicos incorporados al expediente. Allí se indicó que la interna reconoce su responsabilidad en el hecho, aunque “su discurso se organiza más en torno a la secuencia de los hechos que a una reflexión crítica sobre los mismos”, observándose “una limitada problematización del daño ocasionado a la víctima”.



Además, una pericia psicológica sostuvo que Stuñek presenta “una estructura límite de personalidad” y que no se advierte “una evolución en relación a su implicación subjetiva”, ya que el hecho por el que fue condenada continúa siendo relatado como accidental.



El tribunal también valoró la oposición expresada por familiares de la víctima, quienes denunciaron situaciones de hostigamiento mediante redes sociales y solicitaron ser informados sobre cualquier resolución vinculada a la causa.



Durante el análisis, la Cámara reconoció que la condenada posee conducta ejemplar 10, concepto bueno, se encuentra incorporada a actividades laborales dentro de la unidad penitenciaria y cursa la Licenciatura en Comunicación Social. También se destacó que está alojada en régimen abierto desde diciembre de 2023.

Sin embargo, los jueces entendieron que esos elementos no alcanzan para conceder el beneficio debido a las conclusiones psicológicas y criminológicas incorporadas al expediente.

De esta manera, la Cámara resolvió rechazar la apelación presentada por la defensora oficial María Del Valle Stain y confirmar la negativa a otorgar salidas transitorias a Susana Elizabeth Stuñek.