Sociedad Portuguesa: Convocatoria a asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
La “Sociedad Portuguesa” convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS, que se celebrará el día 17/06/2026, a las 19 Horas, en la sede
social ubicada en 25 de Mayo N° 3.269 de la Ciudad de Olavarría (Conforme a
los artículos 29, 31, 32 del estatuto).
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de Dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea. –
2) Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos,
Estados de Evolución patrimonial, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el Balance del Ejercicio cerrado el 31/12/2025.-
3) Decisión de alquiler del salón para actividades culturales, recreativas y/o
deportivas. –
4) Determinación de la agenda de cronograma de actividades sociales y
culturales para el año 2026.-
Fátima NOVO Jonatan Ariel DA COSTA
Secretaria Presidente
NOTA: Conforme el Art. 32 del Estatuto, llámese a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria en Segunda Convocatoria, para el caso de no reunirse el Quórum
necesario en la primera, a las 20:00 Hs del mismo día en el mismo lugar y para
consignar idéntico Orden del día. –