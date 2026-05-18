Sociedad Portuguesa: Convocatoria a asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.



La “Sociedad Portuguesa” convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS, que se celebrará el día 17/06/2026, a las 19 Horas, en la sede

social ubicada en 25 de Mayo N° 3.269 de la Ciudad de Olavarría (Conforme a

los artículos 29, 31, 32 del estatuto).

ORDEN DEL DÍA:



1) Designación de Dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea. –

2) Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y

Recursos, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos,

Estados de Evolución patrimonial, e informe de la Comisión Revisora de

Cuentas por el Balance del Ejercicio cerrado el 31/12/2025.-

3) Decisión de alquiler del salón para actividades culturales, recreativas y/o

deportivas. –

4) Determinación de la agenda de cronograma de actividades sociales y

culturales para el año 2026.-

Fátima NOVO Jonatan Ariel DA COSTA

Secretaria Presidente



NOTA: Conforme el Art. 32 del Estatuto, llámese a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria en Segunda Convocatoria, para el caso de no reunirse el Quórum

necesario en la primera, a las 20:00 Hs del mismo día en el mismo lugar y para

consignar idéntico Orden del día. –