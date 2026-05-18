Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría: Convoca a Asamblea General Ordinaria

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRIA PERSONERÍA JURIDICA DECRETO 4341

DEL 22 DE ABRIL DE 1955 AVDA. COLÓN 3250 – 7400 OLAVARRIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres. Asociados:

Conforme con lo dispuesto por los Artículos 31 y 32 del Estatuto Social de la Entidad. el

Consejo Directivo tiene el agrado de invitar a los señores asociados a la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 03 de Junio de 2026, a las 19:00 horas en

primer llamado y a las 20:00 horas en segundo llamado, en nuestra sede del Cuartel Central, sito

en Avda. Colón 3250, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asambleístas presentes para aprobar y suscribir el acta de esta Asamblea.

conforme el Artículo 41° del Estatuto Social.

2) Razones de la convocatoria y tratamiento fuera del plazo exigido por la Dispsocion 45/2015,

respecto del 76º Ejercicio Económico, Iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31 de

Octubre de 2025.

3) Consideración, y en su caso aprobación, de la Memoria correspondiente al 76º Ejercicio

Económico, Iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31 de Octubre de 2025.

4) Consideración, y en su caso aprobación, del Balance y Cuentas de Gastos y Recursos

correspondiente al 76º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el

31 de Octubre de 2025.

5) Consideración, y en su caso aprobación, de la gestión llevada adelante de la Comisión

Directiva, durante 76º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31

de Octubre de 2025.

6) Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario

constituyan la Comisión Escrutadora, conforme el Artículo 43 del Estatuto Social.

7) Renovación Parcial de autoridades conforme lo establecido por los Artículos 45° al 48° del

Estatuto Social.

8) Autorizar al Consejo Directivo a poner en circulación una rifa, Bono Contribución, o

explotación de juegos de azar, en beneficio de su Caja Social, en un todo de acuerdo con las

leyes y reglamentaciones vigentes.

9) Autorizar al Consejo Directivo a modificar el valor de la Cuota Social, de acuerdo a tarifas

actuales.

Olavarría 04 de Mayo de 2026