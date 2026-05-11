Pese a las críticas y cuestionamientos, Humming Airways quiere volar desde Trenque Lauquen a CABA

La empresa aérea Humming Airways avanza en negociaciones con el Municipio de Trenque Lauquen para sumar vuelos comerciales hacia la Ciudad de Buenos Aires, en un esquema similar al que ya implementa en otras ciudades bonaerenses como Olavarría, Tandil, Villa Gesell y Tres Arroyos.

La posibilidad fue confirmada tras reuniones mantenidas entre autoridades municipales y el CEO de la compañía, Francisco Simón Errecart. Como parte de las tratativas, se realizará una encuesta digital para medir el interés de los vecinos por una conexión estable con el Aeroparque Jorge Newbery.

La firma opera con aeronaves de 19 plazas y además proyecta sumar nuevos destinos en la provincia, entre ellos Coronel Suárez y Santa Teresita.

Sin embargo, el desembarco de Humming Airways en distintas ciudades bonaerenses también estuvo acompañado por críticas y cuestionamientos vinculados a la regularidad del servicio, cancelaciones, reprogramaciones y dificultades operativas.

Fuente: Agencia DIB