Quieren prohibir fumar en todos los espacios públicos bonaerenses

La diputada Ayelén Rasquetti, oriunda de Cañuelas y referente del Frente Renovador, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear espacios públicos libres de humo en todo el territorio provincial, en una iniciativa orientada a profundizar las políticas de salud pública y prevención del tabaquismo.

La propuesta plantea modificar la Ley Provincial N.º 13.894 para prohibir “productos derivados del tabaco en cualquiera de sus formas, así como utilizar cigarrillos electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina, dispositivos de vapeo, dispositivos de tabaco calentado u otros que generen humo, vapor o aerosol” en plazas, parques, juegos infantiles, espacios verdes, ciclovías y sectores recreativos al aire libre.

El proyecto también incorpora restricciones en establecimientos sanitarios y educativos, como hospitales, unidades sanitarias, patios escolares, campos deportivos y accesos inmediatos a esas instituciones.

Desde el entorno de la legisladora, según cita El Ciudadano de Cañuelas, señalaron que el objetivo es “garantizar ambientes más saludables y seguros para las infancias y las familias”, en línea con recomendaciones internacionales sobre control del tabaco.

La iniciativa prevé además la colocación obligatoria de señalización específica en los espacios alcanzados por la normativa y establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Los municipios tendrían un rol central en las tareas de fiscalización junto con la autoridad provincial de aplicación.

Entre los fundamentos, el texto comenta que si bien existe una ley nacional que regula este tema, la Nº 26.687, ésta no menciona expresamente “los espacios recreativos al aire libre, dejando margen a las jurisdicciones locales para ampliar la protección sanitaria“.

Así, “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de manera reiterada que no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno”, ni siquiera “en ambientes abiertos cuando hay proximidad física”.

Rasquetti destaca también que “la exposición visual al consumo de tabaco en espacios de juego y recreación contribuye a la normalización social del hábito de fumar, aumentando la curiosidad temprana y disminuyendo la percepción del riesgo”.

Mientras que “desde una perspectiva ambiental, las colillas de cigarrillos representan el residuo más frecuente en plazas urbanas”, que “liberan nicotina, metales pesados y microplásticos que contaminan el suelo, afectan la fauna y constituyen un riesgo directo de ingestión accidental en zonas de juegos infantiles”.

Según se detalla, la propuesta toma antecedentes de regulaciones vigentes en países como Uruguay, España, Chile, México y Estados Unidos, donde distintas ciudades y regiones avanzaron con restricciones similares para desalentar el tabaquismo y promover espacios públicos saludables.

“La incorporación de espacios públicos recreativos como ambientes libres de humo representa una política de bajo costo, sencilla implementación y alto impacto positivo en la salud pública, que mejora la convivencia social, reduce la contaminación ambiental y fortalece una cultura de cuidado colectivo”, cierra la propuesta.