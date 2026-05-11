Unión Deportiva Regional: resultados de la quinta y última fecha para los equipos olavarrienses

Foto: Lu Coronel – Fotografías Verito

Este domingo se disputó la quinta y última fecha de la Unión Deportiva Regional con actividad para los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría en Primera División y Sub 21.

En Primera, por la Zona A, Alumni derrotó 1-0 a Espigas con gol de Ulises Bossi, mientras que Loma Negra goleó 4-0 a Colonias y Cerros con tantos de Matías Da Rosa, Benjamín Landoni, Marcos Bonavetti y Franco Navarro.

Por la Zona B, Racing se impuso 3-1 ante Atlético Hinojo gracias a los goles de Agustín Teixeira, Román Garabento y Thomas Kolman. Para Hinojo convirtió Agustín García. Además, San Martín venció 2-0 a Juventud con goles de Nicolás Arce y Facundo Cisneros.

En la Zona C hubo una contundente victoria de Ferro Carril Sud, que goleó 5-0 a Sierra Chica con tantos de Jerónimo Belinchón, Alan Benítez, Emmanuel Sbardolini y un doblete de Miqueas Molina. Por su parte, El Fortín derrotó 2-1 a Urdampilleta. Leonardo Benito y Axel Arce marcaron para el equipo olavarriense y Matías Elissamburu descontó para el local.

La Zona D dejó el triunfo de Embajadores por 2-1 ante Bull Dog con dos goles de Emilio Scipioni. También ganó Municipales, que goleó 4-0 a Empleados con tantos de Jonathan Campos, Iván Leal -2- y Alexander Rubio. Además, Estudiantes superó 5-0 a Pirovano con goles de Manuel Abentín, Joaquín Stular, Franco Peralta, Rodrigo Garro y Gervasio Pelaytay.

En Sub 21, Alumni venció 4-2 a Espigas y Loma Negra derrotó 1-0 a Colonias y Cerros con gol de Thiago Bickart.

También hubo triunfo de Atlético Hinojo, que le ganó 3-2 a Racing con goles de Enzo Trejo, Ramiro Di Lorenzo y Agustín Lara. Juventud derrotó 4-2 a San Martín con tantos de Campos, Nirian -2- y Reynoso.

Por la Zona C, Ferro Carril Sud superó 2-0 a Sierra Chica con dos goles de Juan Fluixa, mientras que El Fortín venció 3-0 a Urdampilleta con dos tantos de Lautaro Marín y uno de Emanuel Occhi.

Por último, Embajadores empató 2-2 con Bull Dog, Municipales derrotó 1-0 a Empleados y Estudiantes goleó 7-0 a Pirovano con goles de Francisco Di Martino -2-, Aquiles Martínez, Benjamín Zalazar, Felipe García, Eros Arena y Ezequiel Galante.