CoNverSo | Segunda temporada: “La estabilidad es una necesidad imperiosa para el crecimiento económico”

La presidenta de Nativa Compañía Argentina de Seguros S.A. pasó por el segundo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

A lo largo de la charla, habló sobre el presente del sistema asegurador, las crisis económicas argentinas, la responsabilidad empresarial y el futuro de una de las compañías históricas de Olavarría.

Durante la entrevista, Fal repasó el origen de la empresa fundada hace casi 70 años y destacó que la permanencia de Nativa a lo largo del tiempo estuvo ligada a una administración “prudente y conservadora” de los recursos. En ese sentido, explicó que el manejo responsable de los fondos y el cumplimiento de los contratos fueron claves para atravesar distintos escenarios económicos del país.

Además, analizó cómo impactan las crisis económicas en el sector asegurador y en los clientes. “El negocio del seguro está dominado por la economía. Cuando hay crisis, la gente reduce coberturas y prioriza otros gastos”, sostuvo. También remarcó que muchas familias mantienen seguros esenciales, como los de incendio o vivienda, porque representan una protección clave frente a pérdidas imposibles de afrontar en contextos económicos complejos.

En otro tramo de la entrevista, Fal se refirió al rol del Estado y defendió la necesidad de controles dentro del sistema asegurador. “La Superintendencia de Seguros de la Nación sí o sí tiene que estar presente controlando y auditando las compañías”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de sostener empresas insolventes dentro del mercado.

La presidenta de Nativa también habló sobre liderazgo, gestión y su recorrido profesional. Allí aseguró que nunca se sintió discriminada por ser mujer dentro del ámbito empresarial y destacó el valor de la responsabilidad en la conducción de una compañía.

Sobre el final, dejó una definición vinculada al contexto económico argentino y al desarrollo productivo: “La estabilidad es una necesidad imperiosa para el crecimiento económico”.

La entrevista completa ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.