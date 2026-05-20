La Mesa de Infraestructura Rural volvió a reunirse y se resolvió quiénes la integrarán

En la tarde del último miércoles se realizó en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín un nuevo encuentro de la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, el espacio de trabajo interinstitucional que había sido creado por ordenanza en 2017, aunque hasta ahora no había logrado sostener una implementación efectiva y continua.

Se trató de la segunda reunión de la comisión, donde quedaron definidos oficialmente tanto su constitución e integrantes como también la dinámica de funcionamiento que tendrá el espacio encabezado por el Municipio.

La comisión cuenta con la participación activa de la Mesa Agropecuaria, integrada por distintas entidades del sector, además del Concejo Deliberante, la Facultad de Ingeniería y el área de Educación.

La actividad fue encabezada por la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar Valerio; el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña; y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon.

Además, participó la secretaria de Economía y Hacienda, Eugenia Bezzoni, quien presentó un informe sobre el Fondo de Infraestructura Rural, detallando la ejecución realizada durante la primera parte del año y la proyección prevista para el resto de 2026.

Durante la exposición también respondió consultas e inquietudes planteadas por los distintos integrantes de la comisión.

Posteriormente, se brindó un detalle de las obras que actualmente se encuentran en ejecución en distintos sectores de la Red Vial Rural, además de los trabajos de mantenimiento y mejora que comenzarán próximamente.

Por último, el secretario de Obras Públicas informó sobre la firma de un convenio con la Autoridad del Agua, rubricado días atrás por el intendente Maximiliano Wesner.

A partir de ese acuerdo, el Municipio quedó habilitado para realizar relevamientos, controles y recibir denuncias vinculadas a obras hidráulicas no declaradas, entre ellas la detección de posibles canales clandestinos.