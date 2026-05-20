Lanzan la demo oficial de Treetopians, el videojuego desarrollado con participación olavarriense

El videojuego Treetopians, un desarrollo independiente que cuenta con la participación del productor olavarriense Enzo Caminos, lanzó su demo oficial. El proyecto es llevado adelante por Aparato Games, un equipo de la ciudad de La Plata integrado por cuatro profesionales del sector.

La propuesta consiste en un videojuego de construcción y gestión de aldeas verticales sobre árboles gigantes. Cada escenario se genera de forma procedural, por lo que presenta diferentes condiciones climáticas y desafíos de recursos. Los jugadores deben coordinar la recolección de materiales, la asignación de tareas y la edificación de viviendas, granjas y espacios de esparcimiento para los habitantes de la comunidad.

El sistema del juego incorpora rasgos de personalidad y relaciones sociales dinámicas entre los personajes, quienes manifiestan necesidades de alimentación, refugio y vínculos emocionales. Al finalizar cada etapa, la dinámica permite trasladar a un grupo de aldeanos en globo hacia un nuevo árbol para continuar la progresión.

El equipo de Aparato Games se conformó en el año 2024. Además de Caminos en el área de producción y negocios, el estudio está integrado por el programador Leandro Camugli, la productora e historiadora Marina Illanes y el director de arte Nehuén Defosse. Los integrantes forman parte de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA) y participan en la organización de eventos y políticas públicas vinculadas al sector tecnológico.

La versión de prueba ya se encuentra disponible de forma gratuita para la plataforma PC a través de la tienda Steam. El lanzamiento definitivo del videojuego prevé versiones para las consolas PlayStation, Nintendo Switch y Xbox.

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