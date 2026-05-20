Allanamientos por venta ilegal de medicamentos: la DDI confirmó el anticipo de En Línea

La Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial (SubDDI) Olavarría emitió el parte de prensa oficial que confirma el anticipo informativo brindado por En Línea Noticias sobre los quince allanamientos simultáneos realizados en comercios locales. Las medidas judiciales apuntaron a desarticular una red de comercialización de fármacos en establecimientos no autorizados para tal fin.

De acuerdo con lo informado por la fuerza de seguridad, las órdenes de allanamiento fueron expedidas por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Azul. La investigación y el posterior operativo masivo contaron con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

Para la ejecución de los quince procedimientos simultáneos en los diversos comercios —entre los que se encontraban dos supermercados de origen chino y trece kioscos— se desplegó un importante número de efectivos policiales. El personal de la SubDDI Olavarría coordinó las acciones con el apoyo y la colaboración de la DDI Azul, la SubDDI Las Flores, la SubDDI Tandil, la SubDDI Benito Juárez, la SubDDI Bolívar y el Comando de Prevención Rural (CPR) Olavarría.

Asimismo, los allanamientos contaron con la participación activa de inspectores pertenecientes a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quienes cumplimentaron las tareas de fiscalización sanitaria en cada uno de los puntos intervenidos.

Como resultado de los operativos, las autoridades procedieron al secuestro de una cantidad significativa de medicamentos cuya venta se realizaba en contradicción con la normativa vigente, la cual estipula que la comercialización de este tipo de productos debe estar exclusivamente a cargo de profesionales farmacéuticos habilitados. En tanto, los responsables de los locales comerciales fueron formalmente notificados del inicio de una causa penal por el delito de venta ilegal de medicamentos.