Emergencias: la Provincia incorpora Inteligencia Artificial al sistema 911

La provincia de Buenos Aires anunció una inversión superior a los 23 mil millones de pesos para modernizar de manera integral el Sistema de Emergencias 911, con el objetivo de descentralizar la atención, incorporar herramientas de Inteligencia Artificial y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio bonaerense.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense encabezado por Javier Alonso, contempla una renovación tecnológica total del servicio que funciona las 24 horas durante los 365 días del año.

La contratación se realizó mediante la Licitación Pública 20/2025 y, según se informó oficialmente, el monto adjudicado quedó por debajo del presupuesto estimado inicialmente, fijado en $23.105.697.326,46. Desde la Provincia señalaron que, tras solicitar una mejora de precios, la oferta seleccionada cumplió con los requisitos técnicos exigidos y permitió garantizar la continuidad y actualización del sistema.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) en el municipio de La Matanza. Actualmente, el sistema opera con sedes en La Plata, Mar del Plata y Campana.

La nueva central buscará descomprimir la operatoria de La Plata y mejorar la atención en el Conurbano y la zona oeste bonaerense, permitiendo una respuesta más ágil en el envío de recursos policiales, sanitarios y de bomberos.

Las CATE son las encargadas de recibir las llamadas al 911, clasificar los incidentes según el nivel de urgencia y derivarlos en tiempo real a los centros de despacho o áreas correspondientes. Con la ampliación, el sistema también podrá redistribuir la atención ante picos de demanda o contingencias técnicas.

En paralelo, el Gobierno bonaerense avanzará con la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial para asistir a los operadores del sistema SAE911 y SAD911. Según se explicó, estas herramientas permitirán realizar transcripciones automáticas y traducciones en tiempo real de las llamadas, además de extraer datos relevantes como nombres, ubicaciones o patentes.

También se prevé que la IA sugiera tipificaciones de incidentes para agilizar el despacho de móviles y deje estructurada la información para futuras investigaciones judiciales.

La modernización incluye además videollamadas de emergencia, seguimiento geolocalizado en tiempo real de hasta 200 mil dispositivos y patrulleros, integración con botones antipánico y herramientas accesibles para personas hipoacúsicas.

El sistema también estará articulado con el Sistema 911 Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el RENAPER y Interpol.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es consolidar “un método de trabajo coordinado, integrado y basado en evidencia científica”, transformando la inversión tecnológica en una mejora permanente para la atención de emergencias.

Fuente: Agencia DIB