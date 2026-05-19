Una mujer hospitalizada tras un choque entre dos motocicletas
Una mujer fue trasladada al hospital municipal doctor Héctor Cura tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Chacabuco.
El hecho ocurrió cuando la mujer circulaba en una motocicleta Zanella de 200 centímetros cúbicos por la avenida Sarmiento. Al intentar realizar una maniobra de giro en U hacia la izquierda, no advirtió la presencia de otra motocicleta de 110 centímetros cúbicos, conducida por un hombre, que avanzaba en el mismo sentido detrás de ella.
Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, la conductora cayó a la calzada y sufrió diversos golpes, principalmente en una de sus piernas. Una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal concurrió al lugar y trasladó a la víctima al centro asistencial local para ser atendida en el área de emergencias médicas.
En el sitio del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que se encargó de ordenar la circulación vehicular y realizar las actuaciones correspondientes. El tránsito en la zona se mantuvo parcialmente asistido sin interrumpirse de forma total.
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