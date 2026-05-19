Una mujer hospitalizada tras un choque entre dos motocicletas

​Una mujer fue trasladada al hospital municipal doctor Héctor Cura tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Chacabuco.

​El hecho ocurrió cuando la mujer circulaba en una motocicleta Zanella de 200 centímetros cúbicos por la avenida Sarmiento. Al intentar realizar una maniobra de giro en U hacia la izquierda, no advirtió la presencia de otra motocicleta de 110 centímetros cúbicos, conducida por un hombre, que avanzaba en el mismo sentido detrás de ella.

​Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, la conductora cayó a la calzada y sufrió diversos golpes, principalmente en una de sus piernas. Una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal concurrió al lugar y trasladó a la víctima al centro asistencial local para ser atendida en el área de emergencias médicas.

​En el sitio del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que se encargó de ordenar la circulación vehicular y realizar las actuaciones correspondientes. El tránsito en la zona se mantuvo parcialmente asistido sin interrumpirse de forma total.

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