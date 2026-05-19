Imagenes Mauricio Latorre

Inauguraron el nuevo gimnasio polideportivo universitario en la sede de Olavarría de la Unicén

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicén) inauguró formalmente el gimnasio polideportivo universitario en su sede de la ciudad de Olavarría. El acto oficial contó con la presencia de la comunidad educativa, estudiantes de todos los niveles y autoridades académicas.

Un logro colectivo en un contexto complejo

El evento estuvo presidido por el rector de la Unicén, doctor Marcelo Aba, y la vicerrectora, profesora Alicia Spinello. Estuvieron acompañados por la decana de la Facultad de Ingeniería, ingeniera María Peralta; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Gustavo Otegui; y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Gustavo Flensborg. También formaron parte de la ceremonia los representantes de la Federación Estudiantil, Gonzalo Harrison y Agustín Dalpoyeto.

Durante el acto, se destacó la labor del secretario de Bienestar Estudiantil, Lisandro Ramos, del director de Deportes, profesor Luciano Colavita, del secretario general, abogado Luciano Corre, y del subsecretario general, Hugo López, para la concreción del nuevo espacio.

La apertura institucional remarcó que la construcción de este polideportivo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Rectorado y las unidades académicas de la sede, que incluye a las facultades, la Escuela Secundaria Adolfo Pérez Esquivel y el Jardín Maternal Upalalá. Las autoridades señalaron que, en un escenario difícil para el sistema universitario y el país, esta inauguración representa un símbolo de gestión y de compromiso con la educación pública.

Reseña del proyecto y situación presupuestaria

En su discurso, el rector Marcelo Aba realizó un repaso histórico sobre el origen del gimnasio. Explicó que la iniciativa surgió hace cuatro años a partir de gestiones iniciadas ante el entonces Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Jaime Perczyk, luego de haberse obtenido el financiamiento para la reparación del techo del gimnasio de la sede de Azul. Tras una primera licitación que quedó inhabilitada a comienzos de 2024 debido a la devaluación económica, la universidad tomó la decisión de aportar fondos propios mediante el esfuerzo de toda la institución para lanzar un nuevo proceso licitatorio, el cual fue adjudicado y completado por una empresa local.

Por otra parte, Aba se refirió a la actualidad económica que atraviesan las universidades públicas, mencionando que la obra pública nacional se encuentra paralizada, el financiamiento para ciencia y tecnología está detenido, y las becas estudiantiles y los salarios estatales han registrado pérdidas frente a la inflación. Asimismo, detalló que el presupuesto actual de funcionamiento de la casa de altos estudios equivale a menos del 50% del que se disponía a finales del año 2023.

El nuevo gimnasio polideportivo universitario será utilizado por los estudiantes de las distintas carreras y los niveles preuniversitarios de la sede de Olavarría, y además estará disponible para el desarrollo de actividades con la comunidad local.

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