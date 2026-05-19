Narcobanda regional: quedó en libertad un policía retirado olavarriense

Cesó el arresto domiciliario. Lo confirmó su abogado, Cesar García.

La Justicia Federal dispuso el cese del arresto domiciliario que pesaba sobre Jorge Schonfeld, el policía retirado imputado en la causa que investiga a una presunta organización narcocriminal con conexiones en Olavarría y otras ciudades de la región.

La medida representa un cambio importante en la situación procesal del ex efectivo, aunque la investigación continúa abierta y todavía restan producirse distintas pruebas consideradas clave para el expediente.

La novedad fue confirmada por el abogado defensor César García, quien detalló que la resolución judicial se conoció este martes mientras avanzan nuevas medidas ordenadas en la causa federal.

“Hoy conseguí el cese del arresto domiciliario, con lo cual está libre”, expresó el letrado.

Schonfeld había quedado imputado en el marco de la investigación que apunta a una estructura presuntamente dedicada a la comercialización de estupefacientes y al manejo de dinero mediante transferencias y billeteras virtuales. Según la hipótesis fiscal, el ex policía habría tenido intervención en movimientos vinculados al circuito financiero de la organización.

Desde el inicio del expediente, la defensa buscó despegarlo del núcleo operativo de la banda y sostuvo que todavía no existen pruebas concluyentes que acrediten una participación directa en las maniobras investigadas.

En ese contexto, García remarcó que el futuro procesal de su defendido seguirá atado a la producción de nuevas evidencias técnicas incorporadas a la causa.

“Estamos al pendiente de la producción de pruebas”, indicó