Azul: Recuperan criptoactivos robados en Colombia

Un ciudadano de Azul recuperó el dinero que le habían sustraído mediante una estafa virtual, luego de que una investigación penal lograra el bloqueo transfronterizo de criptoactivos radicados en Colombia.

El hecho se produjo el pasado 6 de enero de 2026 en la ciudad de Azul. En esa oportunidad, la víctima fue engañada a través de la aplicación WhatsApp al creer que mantenía una comunicación con un conocido. Bajo esa modalidad, se le hizo creer que realizaba la compra de 5.000 dólares estadounidenses, por lo que transfirió 7.450.000 pesos a una cuenta de Mercado Libre.

Posteriormente, los fondos fueron derivados a otra cuenta de la misma plataforma y desde allí se realizó una nueva transferencia por la suma de 6.184.000 pesos para la adquisición de activos virtuales. Mediante la plataforma Binance se obtuvieron 4.025 tokens USDT, que luego fueron enviados a otro usuario del mismo sistema.

La investigación judicial estuvo a cargo de la UFI dirigida por el doctor Adrián Peiretti, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo del doctor Federico Barberena, pertenecientes al Departamento Judicial de Azul.

A partir de las tareas del Ministerio Público Fiscal y los mecanismos de cooperación internacional, se localizaron y bloquearon los criptoactivos en una cuenta radicada en Colombia. La medida fue convalidada por el juez de garantías, lo que permitió la restitución de los activos a la víctima del fraude.

Desde la Fiscalía General se resaltó la aplicación de las herramientas de cooperación internacional para el avance de las investigaciones vinculadas a delitos informáticos y fraudes con activos virtuales.

Elejinos como Fuente en Google: En Línea