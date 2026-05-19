Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría: Convoca a Asamblea General Ordinaria
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRIA PERSONERÍA JURIDICA DECRETO 4341
DEL 22 DE ABRIL DE 1955 AVDA. COLÓN 3250 – 7400 OLAVARRIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Asociados:
Conforme con lo dispuesto por los Artículos 31 y 32 del Estatuto Social de la Entidad. el
Consejo Directivo tiene el agrado de invitar a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 03 de Junio de 2026, a las 19:00 horas en
primer llamado y a las 20:00 horas en segundo llamado, en nuestra sede del Cuartel Central, sito
en Avda. Colón 3250, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas presentes para aprobar y suscribir el acta de esta Asamblea.
conforme el Artículo 41° del Estatuto Social.
2) Razones de la convocatoria y tratamiento fuera del plazo exigido por la Dispsocion 45/2015,
respecto del 76º Ejercicio Económico, Iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31 de
Octubre de 2025.
3) Consideración, y en su caso aprobación, de la Memoria correspondiente al 76º Ejercicio
Económico, Iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31 de Octubre de 2025.
4) Consideración, y en su caso aprobación, del Balance y Cuentas de Gastos y Recursos
correspondiente al 76º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el
31 de Octubre de 2025.
5) Consideración, y en su caso aprobación, de la gestión llevada adelante de la Comisión
Directiva, durante 76º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Noviembre de 2024 y cerrado el 31
de Octubre de 2025.
6) Designación de dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario
constituyan la Comisión Escrutadora, conforme el Artículo 43 del Estatuto Social.
7) Renovación Parcial de autoridades conforme lo establecido por los Artículos 45° al 48° del
Estatuto Social.
8) Autorizar al Consejo Directivo a poner en circulación una rifa, Bono Contribución, o
explotación de juegos de azar, en beneficio de su Caja Social, en un todo de acuerdo con las
leyes y reglamentaciones vigentes.
9) Autorizar al Consejo Directivo a modificar el valor de la Cuota Social, de acuerdo a tarifas
actuales.
Olavarría 04 de Mayo de 2026