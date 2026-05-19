Caminos rurales: “Hoy salimos con un tractor y una palita a tratar de tapar algún pantano”

Una publicación en redes sociales del ex concejal Sebastián Matrella.

Las secuelas de las últimas lluvias continúan generando complicaciones en distintos sectores rurales del partido de Olavarría y uno de los puntos más afectados sigue siendo la zona de Blanca Grande.

Este lunes por la tarde, Sebastián Matrella, productor agropecuario, ex concejal e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Olavarría, utilizó sus redes sociales para mostrar el estado de los caminos y reclamar una intervención urgente del Municipio.

Días atrás, en el ciclo de entrevistas CoNverSo, Daniel Ayçaguer, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría dejó planteado cuál es el estado de los caminos rurales del Partido.

En su publicación de este lunes, Sebastián Matrella expresó: “la zona de Blanca Grande fue una de las más afectadas en las últimas lluvias, el agua ha bajado pero quedan los pantanos, todavía no hemos podido circular con ningún camión.»

Según describió, durante la jornada debieron salir con maquinaria propia para intentar mejorar algunos sectores intransitables. “Hoy salimos con un tractor y una palita a tratar de tapar algún pantano”, expresó, para luego remarcar que “es un trabajo que debe hacer el municipio de Olavarría”.

En el mismo mensaje, Matrella pidió que se prioricen las tareas sobre los caminos rurales mientras continúan las condiciones climáticas favorables. “Estamos en emergencia y hay que fijar prioridades, hay que aprovechar la ventana de buen tiempo para lo urgente”, afirmó a modo de cierre de la publicación.