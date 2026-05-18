El Centro Empleados de Comercio de Olavarría inauguró el gimnasio integral y la nueva sede del centro de jubilados

Imagenes Mauricio Latorre

En el marco de la conmemoración de su 123° aniversario, el Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) llevó a cabo este lunes la inauguración oficial de dos nuevas sedes destinadas a optimizar las prestaciones de sus servicios: el Gimnasio Integral y el Centro de Jubilados Mercantiles. El acto contó con la presencia del intendente municipal, Maximiliano Wesner; la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar; el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; referentes de los gremios SUTEBA, UDO, Luz y Fuerza, AOMA y SOECO; miembros de la comisión directiva del CECO, delegados y trabajadores.

La actividad institucional se concretó tras la reciente finalización del barrio CECO 3, un complejo de 100 unidades habitacionales cuya última entrega de viviendas se realizó en diciembre de 2025 bajo la administración del gremio, con financiamiento de la provincia de Buenos Aires y el soporte de la administración municipal local. Asimismo, desde la organización sindical se informó que se trabaja en un proyecto para ampliar la sede en la ciudad de Laprida.

Durante el inicio de los discursos, el secretario de Cultura, Deporte y Turismo del CECO, Omar Pando, señaló que en este nuevo aniversario, como lo viene haciendo desde hace 123 años, el gremio sigue creciendo para brindar más y mejores servicios a sus afiliados, a pesar de la realidad que están atravesando los trabajadores y trabajadoras. El dirigente mercantil explicó que a nueve años de su apertura, se inaugura un espacio propio para la nueva sede del gimnasio integral, la cual está coordinada por el profesor Fernando Otaviano. Detalló que se trata de un nuevo espacio renovado y modernizado para brindar mayor comodidad a los afiliados y a su grupo familiar, quienes eligen el gimnasio y el entrenamiento para su cuidado de salud y bienestar general. Pando remarcó además que en las instalaciones se funciona de manera coordinada con el grupo nutricional a cargo de la nutricionista Regina Traverso y la licenciada en psicología Natalia Álvarez, puesto que todas las áreas del sindicato, la obra social y la mutual trabajan en conjunto para dar una cobertura completa a las necesidades de los afiliados y afiliadas.

Por su parte, la secretaria de Acción Social, Mutual y Cooperativa y Departamento de la Mujer, Viviana Gómez, recordó que tras 34 años de funcionamiento se renueva la casa de la subcomisión de jubilados y pensionados del CECO. Al respecto, expresó su agradecimiento a este grupo de jubilados y jubiladas que tanto trabajan por sus pares pasivos mercantiles, indicando que todos los días están presentes para atender consultas, coordinar con los profesores de los talleres y pensar nuevas actividades y servicios.

Gómez subrayó que en la misma sede funciona el área de apoyo escolar gratuito para los hijos de los afiliados y afiliadas, un beneficio que se extiende durante todo el ciclo escolar o para preparar materias de exámenes bajo la coordinación de la profesora Florencia Llorente. Al finalizar, destacó el rol de los adultos mayores de la subcomisión afirmando que ellos son los primeros que están presentes para ayudar al otro, y que a pesar de los muchos años de trabajo formal, hoy lo siguen haciendo desde este lugar de una manera totalmente desinteresada, por lo que manifestó la satisfacción de inaugurar un lugar más grande y más cómodo para quienes ponen el hombro a diario.

A su turno, el secretario general del CECO, Miguel Santellán, expuso un análisis sobre la actualidad laboral general al manifestar que los trabajadores se encuentran en una situación absolutamente adversa que no les permite avanzar, salvo por el hecho de que no están dispuestos a no hacerlo. Respecto a las aperturas, especificó que el nuevo gimnasio funcionaba anteriormente en la vereda de enfrente y que la nueva casa de los jubilados es un logro merecido por el trabajo que realizan. En ese sentido, Santellán sostuvo que la comisión directiva mantiene la premisa de no dejar de avanzar, aun cuando las normativas actuales se piensen en función del retroceso. Indicó que continuarán trabajando y poniéndose de acuerdo con quienes corresponda para otorgar beneficios a los trabajadores. El secretario general valoró el acompañamiento estatal en los proyectos habitacionales al precisar que, con la ayuda del Instituto de la Vivienda (IVBA) y el Municipio en el barrio CECO 3, se terminó una obra que muchos creían inviable.

Respecto a la función del gimnasio, argumentó que al otorgar un lugar para que los empleados estén físicamente mejor, se favorece también a los empresarios empleadores al dar garantías de un mejor rendimiento, definiendo las obras como un aporte integral a los trabajadores, a los jubilados y a la comunidad en general. Por último, hizo referencia a la situación del sistema de salud y adelantó que las obras sociales atraviesan un contexto complejo que obliga a realizar ingeniería económica para sostener las prestaciones, motivo por el cual el gremio trabaja firmemente en un programa de salud destinado a garantizar la cobertura médica en Olavarría y la zona.

El cierre de las alocuciones estuvo a cargo del intendente municipal, Maximiliano Wesner, quien agradeció la invitación a lo que definió como dos obras magníficas de relocalización, tanto del gimnasio integral como del espacio para los jubilados mercantiles. El mandatario comunal contextualizó el evento señalando que las inauguraciones se producen en un escenario económico y social adverso, pero advirtió que con este tipo de acciones coordinadas y sostenidas se genera resistencia desde el centro de la provincia de Buenos Aires a través de políticas de hábitat, sociales, educativas y deportivas. En términos de coyuntura laboral, Wesner aseveró que el mercado por sí solo excluye y aleja, fundamentando su postura en la existencia de más de 3.000 despidos en la ciudad y en la realidad de trabajadores con empleo formal que no logran cubrir sus necesidades mensuales. Por este motivo, consideró que los nuevos servicios del CECO poseen un fuerte anclaje comunitario que excede a la familia mercantil y representa una acción de importancia para Olavarría.

Para concluir, el intendente ponderó el trabajo articulado que permitió finalizar las 100 viviendas del barrio CECO 3 en un sector que contaba con lotes servidos pero carecía de construcciones consolidadas, ratificando el compromiso del Estado local de continuar acompañando las acciones conjuntas en favor de los trabajadores de la ciudad.

Tras las declaraciones de las autoridades, los presentes procedieron a efectuar el tradicional corte de cintas para inaugurar formalmente las instalaciones del gimnasio y de la sede de jubilados, concluyendo el encuentro institucional con un ágape de camaradería.