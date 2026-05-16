Bomberos controlaron un incendio en el predio de Ferrosur

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron en la noche de este viernes en el predio público de Ferrocarriles Argentinos consecionado a la empresa Ferrosur, a la altura de la calle Sargento Cabral, en la playa de maniobras de Olavarría, con ingreso por la avenida Colón.

Al lugar concurrieron la Unidad N° 16 del Cuartel Central y una Unidad Cisterna N° 26 de apoyo para controlar un incendio en un vagón desmontado que es utilizado como depósito de herramientas y materiales de reparación.

A raíz del fuego, y por la presencia de elementos altamente combustibles, como pinturas y tubos de soldadura, el personal de bomberos debió trabajar con celeridad para controlar el foco ígneo y proceder al enfriamiento de los materiales afectados.

Las pérdidas provocadas por el hecho fueron únicamente materiales, sin que se registraran personas heridas ni daños aparentes de gran magnitud.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!