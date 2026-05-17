Casación: Confirmaron la condena a una mujer acusada de participar en una usurpación en Olavarría

La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso presentado por la defensa de la olavarriense Verónica Mariana Valderrey y dejó firme la condena por una usurpación ocurrida en una vivienda de Olavarría.

La acusada había recibido una pena de ocho meses de prisión efectiva que, unificada con una condena anterior, derivó en una sentencia única de tres años y seis meses de cárcel.

El fallo fue dictado por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, integrantes de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, al rechazar el recurso impulsado por la defensa oficial.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 26 de febrero de 2024 en una vivienda ubicada sobre Vicente López al 4200 de Olavarría. Según tuvo por acreditado la Justicia, Valderrey ingresó junto a otras dos personas (Gabriela y Luciano Luna) a un inmueble ubicado en Vicente López 4200 tras romper candados y cadenas colocados en el acceso.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el ingreso fue advertido por la madre del propietario, quien observó movimientos extraños en la casa y alertó a la policía luego de confirmar que su hijo no había autorizado a nadie a ingresar.

Cuando el personal policial llegó al lugar encontró dentro de la vivienda a Valderrey junto a los hermanos Luna. Los efectivos declararon que las personas ya se habían instalado en la casa, con pertenencias personales y ropa distribuida en distintos sectores del inmueble.

La defensa sostuvo durante todo el proceso que la mujer solo estaba de visita y desconocía que la vivienda había sido usurpada. También argumentó que los responsables directos del ingreso habían sido los otros acusados.

Sin embargo, Casación consideró que las pruebas reunidas durante el juicio permitían sostener la participación de Valderrey en la ocupación ilegal. En ese sentido, el fallo remarcó testimonios policiales, fotografías incorporadas al expediente y declaraciones sobre la presencia de pertenencias personales de la acusada dentro de la casa.

Los jueces también destacaron que los accesos presentaban signos visibles de violencia y que la imputada fue encontrada dentro del inmueble en una situación que, según el criterio judicial, no resultaba compatible con una visita ocasional.

Además de confirmar la condena por usurpación, el Tribunal mantuvo la revocación de una pena condicional previa que Valderrey registraba por un robo agravado juzgado anteriormente por el Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul.

De esta manera, la Sala III resolvió rechazar el recurso de casación y dejó firme la sentencia dictada originalmente por el Tribunal Oral Criminal N°1 de Azul.