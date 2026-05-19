Un hombre de 33 años que tenía pedido de paradero y comparendo fue retenido en el centro

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría retuvo este martes a un hombre de 33 años que registraba un pedido de paradero activo y una orden de comparendo compulsivo vigentes.

La interceptación se produjo en la intersección de las calles Cerrito y San Martín, mientras los efectivos realizaban tareas de recorrida por la zona. Al verificar los datos filiatorios del implicado en el sistema informático policial, se constató que poseía ambos requerimientos judiciales, emitidos con fecha de alta el 5 de enero de 2024.

Las medidas restrictivas fueron solicitadas por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Olavarría, a cargo de la jueza Fabiana San Román, en el marco de una causa caratulada como lesiones leves y violación de domicilio.

El hombre fue trasladado a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

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