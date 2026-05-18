Abigeos carnearon un ternero en un establecimiento rural ubicado sobre la avenida Colón

La Ayudantía de Delitos Rurales de Olavarría inició una investigación tras un abigeato registrado en un establecimiento rural ubicado sobre avenida Colón, entre las calles 205 y 189.

Según indicaron a En Línea Noticias fuentes judiciales, el propietario del lugar encontró durante la mañana del viernes un ternero muerto y parcialmente faenado dentro del predio.

De acuerdo a lo que trascendió, se trataba de un animal raza Aberdeen Angus colorado, de aproximadamente 160 kilos. Al momento del hallazgo presentaba el faltante de distintos cortes, entre ellos los cuartos, las paletas y los costillares.

La causa, caratulada como “Abigeato”, es instruida por la Ayudantía Fiscal de Olavarría, dependiente de la UFI N° 11 a cargo del fiscal Norberto Peiretti.

En ese marco se llevan adelante distintas actuaciones para intentar establecer lo sucedido.