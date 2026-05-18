El intendente Wesner recibió a autoridades provinciales para avanzar en proyectos cooperativos

El intendente de Maximiliano Wesner mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) y de la Dirección Provincial de Desarrollo Cooperativo, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de proyectos de integración y el desarrollo de cooperativas en Olavarría.

La actividad se llevó a cabo días atrás en el Palacio Municipal y contó con la participación del presidente del IPAC, Gildo Onorato, y del director provincial de Desarrollo Cooperativo, Hernán Rachid. También estuvieron presentes la senadora provincial Evelyn Díaz, funcionarios municipales y representantes de cooperativas locales, entre ellas Manos a la Obra.

Junto al jefe comunal participaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono; el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino; y la coordinadora de Economía Popular, Solange Rivarola Vales.

Según se indicó, la visita de los funcionarios provinciales se enmarcó en el Proyecto de Integración Cooperativa impulsado por el IPAC, una iniciativa que busca promover y fortalecer el trabajo conjunto entre cooperativas y distintos actores socioeconómicos.

En ese contexto, Wesner destacó el rol que las cooperativas cumplen en el Partido de Olavarría y remarcó la articulación permanente con el Municipio para avanzar en este tipo de gestiones. Además, señaló que los beneficios de estas iniciativas no sólo alcanzan a quienes integran cada entidad, sino también a la comunidad olavarriense en general.