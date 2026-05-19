Protección Ciudadana: Hallazgo de una moto robada y alcoholemias positivas

En el transcurso de los últimos días personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con agentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio, participaron de distintos operativos preventivos y de control que permitieron el hallazgo de una moto robada, como así también el inicio de actas por distintas infracciones al a Ley de Tránsito, que dejaron como saldo la retención de motos y automóviles.

Fue sobre avenida Ituzaingó y Calle 126 donde se logró dar con el hallazgo de una moto XR150. Al cursar la numeración de chasis y motor se logró constatar que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido a inicios del corriente mes, con investigación en curso de la UFI N° 10. Tanto la moto como las actuaciones fueron puestas a disposición de la justicia.

Por otra parte, en el transcurso del último fin de semana se labraron varias actas de infracción de tránsito por alcoholemia positiva y por la falta de documentación habilitante, lo que se tradujo además en la retención de varios rodados.

Una de las situaciones más relevantes se dio en torno a un motociclista, quien fue sorprendido circulando con un dosaje de alcohol en sangre de 2.14 g/l. Además, se movilizaba con las luces apagadas y no portaba licencia de conducir, seguro y VTV, por lo que se le retuvo la moto.

También se retuvieron dos automóviles por alcoholemias positivas, de 0.57 y 1.34 g/l respectivamente. En ambos casos se los interceptó luego de que protagonizarán infracciones de tránsito, tales como doblar en “U” y circular en contramano. Además, también carecían de toda documentación habilitante.

En todos los casos interviene el Juzgado de Faltas Municipal.