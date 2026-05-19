Recorte de fondos y parálisis de obras en la UNICEN: fuertes definiciones del rector Marcelo Aba en Olavarría

En medio del conflicto presupuestario que atraviesan las universidades nacionales, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, cuestionó este lunes los nuevos recortes aplicados por el Gobierno nacional a las partidas destinadas a infraestructura universitaria y confirmó que la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría quedó prácticamente paralizada.

Las declaraciones fueron realizadas tras la inauguración de un gimnasio en el Complejo Universitario local, donde además respondió a las acusaciones formuladas por una concejal sobre el manejo de fondos institucionales y defendió la transparencia administrativa de la casa de estudios.

Al ser consultado sobre el decreto del Ejecutivo que volvió a recortar fondos para infraestructura, Aba señaló que la medida se tomó en un momento particular y expresó: “Fue una de las cosas que no mencioné porque venimos siempre con malas noticias y hoy queríamos disfrutar de este logro”.

Con respecto al impacto directo en la institución, aclaró: “No tenemos la absoluta certeza, pero entendemos que lo que se recortó en el caso de la Unicen, que aparece mencionada en el decreto, es la obra de la fachada del Rectorado, que eran originalmente unos 300 millones”. Explicó además que llegaron a esa conclusión “porque no hemos recibido comunicación, pero por los montos, si bien son montos viejos, entendemos que es esa la obra que se ha recortado”.

El rector advirtió que la situación excede a la casa de altos estudios al sostener que “no es lo único, ha habido recortes en muchos aspectos” y que “dentro de educación, todo lo que es educación ha tenido recortes muy muy fuertes”.

En ese sentido, consideró que “es un poco lo que venimos denunciando y tratando de que se entienda, que se está haciendo equilibrar la balanza siempre de la misma forma, no cortando lo que son los aportes y nunca generando más ingreso”.

El funcionario, de profesión veterinario, aportó además su mirada sobre la administración pública al señalar que “entendemos que es la otra forma de equilibrar la balanza”. Agregó: “Está bien un poco de recorte si es necesario, pero también es necesario que se generen más ingresos”, y advirtió que “actualmente todas las políticas están generando menos ingreso”.

Aba cuestionó la continuidad de estas medidas económicas al afirmar que “el Gobierno sigue recortando para cumplir con su meta, pero pagamos las consecuencias la educación, la producción”.

En esa línea, enumeró: “Ha habido recortes en Parques Nacionales, en todos los sectores del Estado, en el INTA, en el INTI, ha habido otra vez más recortes”.

Para dimensionar el desfinanciamiento global, precisó: “Son 2,5 billones de pesos” y agregó que “básicamente es la diferencia entre lo que el sistema universitario considera que debería ser su presupuesto y lo que nos dieron este año; estamos hablando de ese orden de magnitud lo que ahora se recortó”.

El rector concluyó ese tramo de la entrevista “lamentando que sigan siendo las políticas siempre en detrimento de los sectores que más necesitan”.

Respecto a la situación de la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud, confirmó que se encuentra “discontinuada en términos prácticos porque el Gobierno ya ha dicho que no va a seguir financiando nada”.

Recordó que “había habido en algunos momentos al menos compromisos, aunque verbales, pero compromisos al fin de seguir”, aunque advirtió que “ahora nos han dicho otra vez, informalmente, que no va a haber más fondos para esa obra”.

Ante este panorama, detalló que “el Consejo Superior en la última sesión decidió avanzar en dar por terminada la obra, la rescisión de la obra en sí, y comunicar esto al Gobierno estableciendo un plazo en el cual se nos permita llamar nuevamente a licitación”.

Aba reconoció además las bajas expectativas de obtener una respuesta oficial al admitir que “entendemos que esto no va a ocurrir” y que la meta inmediata es “a partir de allí poder tomar posesión de la obra, que no lo podemos hacer”.

Sobre los trabajos realizados, especificó: “Hemos hecho una inversión en dos aulas, una galería que es muy importante para la facultad, pero no lo podemos usar”.

Por este motivo, fijó la prioridad institucional para el corto plazo: “Nuestro objetivo es, en los próximos 30 o 40 días, tratar de tomar posesión nuevamente de la obra” e “inaugurar, porque falta muy muy poquito para inaugurar esos espacios; son cuestiones de conexiones eléctricas muy menores”.

Además, sostuvo que buscan “poner en uso esos espacios que la facultad precisa muchísimo”.

Hacia adelante, anticipó que “a partir de allí generaremos un plan, será muy lento, nos llevará mucho más tiempo, pero iremos haciendo obras pequeñas que vayan completando”, y añadió que buscarán “al menos las más necesarias, tratar de ir generándolas desde la propia universidad”.

Por otra parte, el rector se refirió a las acusaciones de una concejal local sobre el uso de los fondos y confirmó acciones legales. “Nosotros hemos enviado una carta documento pidiendo explicaciones. Se sabe que cuando un funcionario público realiza una denuncia que involucra un delito tiene la propia obligación de realizar la denuncia”, indicó.

Aba calificó los cuestionamientos de manera tajante al asegurar que “lo que se dijo allí es absolutamente descabellado por donde se lo mire”.

Para fundamentar su postura, ejemplificó la operatoria de los fondos destinados a infraestructura: “En obras como la de Salud nosotros no recibimos el dinero; a la empresa le paga el Gobierno, de manera que aunque hubiera querido desviar fondos no lo podría hacer porque yo no tengo los fondos”.

Detalló además que su rol se limita a la supervisión técnica: “Yo firmé un certificado que dice que había que construir 100 metros, se construyeron, están bien hechos, la calidad es la que se acordó y el Gobierno le paga a la empresa”.

Asimismo, remarcó la falta de pagos vigentes al afirmar que “además esos fondos no vinieron nunca, o sea que además de que no los manejo yo, nunca vinieron para la empresa tampoco”.

Finalmente, el titular de la Unicen vinculó estas denuncias locales con la postura de la administración nacional al manifestar que “no tiene ningún sentido” y consideró que “forma parte de expresiones del señor Presidente tratando de delincuente a un rector, o del subsecretario de Política Universitaria diciendo que todos somos adoctrinadores o gastadores”.

Frente a los reclamos de control presupuestario, respondió: “Quieren auditorías, nos ponemos a disposición. Aquí pueden auditar qué hacemos con los fondos que vamos, pesito a pesito, ahorrando”.

Defendió además la transparencia institucional al señalar: “Acá está, lo tienen para auditar, está toda la documentación, pero además me parece que con ver lo que estamos inaugurando la auditoría está hecha”.

Aba concluyó que esta situación “se está repitiendo en los concejos deliberantes” y analizó que “parecería que es de alguna manera una estrategia de desprestigio de la universidad para socavar eso que tenemos en la sociedad”.

En ese sentido, destacó que “cualquier encuesta de credibilidad y de buena imagen tiene por lejos a la universidad en los valores más altos, por sobre cualquier otra organización pública o privada”.



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