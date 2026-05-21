Wesner alertó por el posible recorte del régimen de zona fría: “El impacto lo van a sufrir miles de familias”

Posteo en su cuenta de X.

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, volvió a cuestionar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de zona fría y difundió datos sobre el alcance que actualmente tiene el beneficio en la ciudad.

En medio de las bajas temperaturas, @JMilei impulsa cambios en el régimen que reduce hasta un 50% el costo del gas en las zonas más frías del país. Esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno. pic.twitter.com/7gR3ztNRso — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) May 20, 2026

“El Gobierno nacional quiere recortar la ley de zona fría y el impacto lo van a sufrir miles de familias de Olavarría”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales, en medio del debate que se desarrollaba en la Cámara de Diputados.

Según los datos difundidos por Wesner, en Olavarría existen 43.271 usuarios alcanzados por el régimen. De ese total, 7.049 reciben un descuento del 50% en la tarifa de gas y otros 36.222 usuarios cuentan con una reducción del 30%.

El gráfico difundido por el intendente señala además que el 84% de los beneficiarios locales accede al esquema de descuento del 30%, mientras que el 16% restante obtiene el beneficio máximo del 50%.

El proyecto que debate el Congreso busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría y modificar el esquema de subsidios al consumo de gas.

La ley fue impulsada en 2021 por Máximo Kirchner y amplió los beneficios tarifarios para usuarios de distintas regiones del país con bajas temperaturas, incluyendo numerosos municipios bonaerenses.

Desde distintos sectores políticos y sociales advirtieron que una eventual modificación podría impactar directamente en el costo de las facturas durante el invierno.