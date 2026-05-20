Preocupación en farmacias locales ante la escasez de dosis contra la gripe

El panorama de la vacunación antigripal en la provincia y la ciudad muestra un escenario crítico debido a la falta de dosis para abastecer la demanda, una situación que afecta tanto al sector público como al privado y que genera un impacto directo en las farmacias locales.

Fernando Bueno, ex presidente del Colegio de Farmacéuticos, dialogó sobre esta problemática con Claudia Bilbao en el programa Desayuno con noticias por Radio M. El farmacéutico calificó las campañas antigripales como complejas debido a las dificultades para conjugar el sector público con las obras sociales y las farmacias particulares.

En la actualidad, el sector público muestra una nula presencia de vacunas. De igual manera, las dosis destinadas a las obras sociales PAMI e IOMA registran un faltante marcado en los establecimientos de la ciudad, mientras que en el sector privado quedan pocas unidades disponibles.

El stock en las farmacias de Olavarría es reducido. El proceso de producción de los laboratorios se inicia a fines del año anterior, limitando la cantidad de dosis según el pedido estimado a nivel nacional. La reposición de vacunas a esta altura del año resulta inviable debido a que no hay más stock en producción.

El costo de la vacuna antigripal en el mercado privado oscila entre 60.000 y 70.000 pesos, un valor que varía de acuerdo con la marca y la especificación de la dosis, ya sean trivalentes o tetravalentes. Este costo representa un impedimento para las personas de riesgo que carecen de recursos y que dependen exclusivamente del sistema de salud pública o de su cobertura social.

Con respecto al funcionamiento de PAMI, los criterios de vacunación se dividen entre menores y mayores de 65 años. Ante la incertidumbre por la cantidad de dosis que enviará la obra social, las farmacias suelen confeccionar listas de espera para organizar la entrega, aunque las cantidades que efectivamente llegan a los locales son marcadamente inferiores a la demanda de los afiliados.

La falta de respuestas ante el anuncio de las campañas de concientización genera malestar en los usuarios que concurren a los locales comerciales sin poder acceder al servicio. Paralelamente, se constata un incremento estacional en las consultas por afecciones respiratorias debido al descenso de la temperatura.

Finalmente, en cuanto a las responsabilidades por el desabastecimiento, se señaló que las provincias mantienen la autonomía del sistema de salud en la República Argentina, por lo cual la distribución de la red pública provincial corresponde a las administraciones de cada jurisdicción, más allá de la gestión que realiza el Gobierno Nacional sobre coberturas específicas como PAMI.