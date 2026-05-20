Invitan a una jornada gratuita sobre capacidad y neurociencias en Olavarría

La Asociación de Abogados de Olavarría invita a la comunidad a participar de la jornada “Capacidad y Neurociencias”, a cargo del Dr. Walter Ressia, en la que se abordará el análisis del discernimiento en los actos jurídicos y la distinción entre deterioro cognitivo y falta de capacidad jurídica.

La propuesta invita a reflexionar sobre una temática de creciente relevancia social y humana, vinculada al envejecimiento, la salud mental, la autonomía personal y la toma de decisiones, integrando aportes del derecho, las neurociencias y la perspectiva de derechos humanos.

La actividad se encuentra destinada tanto a profesionales como a estudiantes, familiares, personas cuidadoras y público en general interesado en la temática.

El encuentro se realizará el jueves 28 de mayo, a las 15 hs., en la sede de la Asociación de Abogados de Olavarría, Moreno 4169, bajo modalidad presencial.

La actividad es gratuita, con inscripción previa a través del correo: [email protected]

Los esperamos para compartir un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión colectiva.