WeMasterTrade en Argentina: El Challenge Package Que Empieza Desde 45 Dólares y Te Da una Segunda Chance Si Algo Falla

La firma internacional de prop trading consolida en Argentina una propuesta diseñada para ser accesible desde el primer día: tarifas que arrancan en 45 dólares, reglas claras y un descuento del 30% sobre el reseteo si el trader no supera la fase 1 o 2 de la evaluación.

Si hace tiempo venís mirando el prop trading desde afuera, esperando el momento adecuado para dar el salto, hay algo que probablemente ya descubriste: el problema no suele ser la falta de estrategia. Es el costo de empezar y el miedo a que un mal mes signifique tirar todo a la basura. En ese terreno, WeMasterTrade, firma internacional de prop trading con presencia activa en Argentina, ha consolidado una propuesta que ataca esos dos frentes al mismo tiempo: un Challenge Package que arranca desde 45 dólares y una política de reseteo con 30% de descuento que funciona como una segunda oportunidad estructurada para cuando algo no sale como esperabas.

La combinación es directa y honesta: bajar la barrera de entrada para que probar no sea una decisión costosa, y reducir el costo del segundo intento para que un tropiezo no se convierta en el final del camino. Para el trader argentino que opera en un contexto donde cada dólar cuenta, esa lógica marca una diferencia real.



Una trayectoria que respalda la propuesta

Antes de mirar el producto, vale la pena saber con quién estás tratando. WeMasterTrade es operada por WeCopy Fintech Inc., una empresa fintech con sede en Vancouver, Canadá, fundada en 2021 y con un historial verificable: ha pagado millones de dólares a traders en todo el mundo y acumula varios reconocimientos de la industria, entre ellos el Best Instant Funding Prop Firm 2025 y la certificación ISO del International Accreditation Council (IAC). Además, opera como socio de transparencia con FXVerify, plataforma que verifica de manera independiente las reseñas de firmas de prop trading.

Para el trader argentino acostumbrado a operar con escepticismo —y con razón—, esa capa de validación externa importa. No reemplaza el análisis propio, pero ofrece un punto de partida más sólido que la palabra de la firma sobre sí misma



Challenge Package: el camino estructurado, fase por fase

El Challenge Package es una de las dos vías principales que ofrece WeMasterTrade para acceder al fondeo. Funciona como una evaluación en tres etapas claramente delimitadas:

Evaluación de Habilidades de Trading. Tu objetivo es alcanzar un 8% de rendimiento, manteniendo siempre las reglas de gestión de riesgo: pérdida diaria máxima del 5% y pérdida total máxima del 10%.

Evaluación de Estabilidad. El objetivo baja al 6%, pero el foco se desplaza hacia la consistencia. Detalle clave: ya empezás a generar recompensas en esta fase, con reparto de hasta el 30%, sin tener que esperar a llegar a la cuenta financiada.

Fase Funded. Tras superar las dos evaluaciones, accedés a una cuenta simulada con fondos de la firma y reparto de hasta el 90% sobre el rendimiento generado.

Desde 45 dólares: la entrada al programa

La tabla oficial de tarifas refleja la apuesta de la firma por la accesibilidad. La inversión inicial varía según el tamaño de cuenta elegido:

Cuenta de 10.000 dólares → tarifa única de 45 dólares.

Cuenta de 25.000 dólares → tarifa única de 100 dólares.

Cuenta de 50.000 dólares → tarifa única de 175 dólares.

Cuenta de 100.000 dólares → tarifa única de 320 dólares.

Y un detalle que conviene no pasar por alto: la tarifa es reembolsable al alcanzar la fase de financiación. Es decir, si llegás a operar con fondos de la firma, recuperás lo que pagaste para entrar.





Reset Discount: una segunda oportunidad cuando algo falla

Quizá la característica más distintiva del Challenge Package, y la que mejor refleja el espíritu del programa, es la política de Reset Discount. La regla es simple y está documentada oficialmente: si tu cuenta resulta invalidada durante la Fase 1 o la Fase 2, accedés automáticamente a un 30% de descuento sobre el costo de un nuevo Challenge.

Para que se vea claro con números: si tu primer intento fue una cuenta de 10.000 dólares (tarifa de 45 dólares) y no superaste la evaluación, podés volver a empezar pagando solo el 70% de esa tarifa. La firma reconoce que el trading es un proceso de aprendizaje y construye un mecanismo concreto para que un mal momento no se convierta en una barrera permanente.

Esta política se suma a las condiciones operativas que ya distinguen al paquete: trading de noticias permitido, posiciones overnight y de fin de semana sin restricciones, scalping, day trading, uso de Expert Advisors (EAs) y copy trading, todo sin límite de tiempo para completar las fases.

Una propuesta pensada para el trader argentino

A los precios accesibles y la política de reseteo se suman elementos clave para la operativa local: soporte 24/5, panel personal con métricas de rendimiento en tiempo real, app móvil oficial para iOS y Android, integración con MetaTrader 5 (MT5) y métodos de pago compatibles con el contexto financiero argentino, sin necesidad de abrir cuentas bancarias internacionales ni lidiar con trámites engorrosos.

Para el trader argentino que opera desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o cualquier otra ciudad del país, y que viene postergando el paso al trading con fondos por temor al costo o al riesgo de un primer intento fallido, la puerta está abierta. El primer paso es directo: completar el registro en la plataforma oficial y elegir el tamaño de cuenta del Challenge Package que mejor se ajuste a tu perfil.

Comience hoy y forme parte de la nueva generación de traders en el mercado global.

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