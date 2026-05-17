Investep Academy explica cómo armar un primer portafolio de inversión cuando se tiene poco capital

Una de las preguntas más frecuentes que recibe cualquier asesor financiero de quienes recién empiezan es esta: ¿con qué cantidad de dinero tiene sentido empezar a invertir? La respuesta corta es que prácticamente con cualquiera. La respuesta larga depende de qué se entienda por invertir y qué se quiera lograr con ese capital. Esta nota intenta, con la colaboración técnica de Investep Academy, cubrir la respuesta larga, paso a paso, para quien está empezando con un capital pequeño y quiere construir un primer portafolio sin cometer los errores típicos.

Antes de invertir, asegurar la base

Hay una secuencia que conviene respetar. Invertir tiene sentido solo cuando ya están cubiertas dos cosas: las deudas de consumo con tasas altas (tarjeta de crédito, créditos personales) y un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos. Esto último es clave: invertir sin fondo de emergencia significa que la primera urgencia (un arreglo del auto, un problema de salud, una pérdida de empleo) va a obligar a vender las inversiones en el peor momento posible. La inversión deja de ser inversión y se convierte en una cuenta de ahorro volátil.

El fondo de emergencia conviene mantenerlo en instrumentos líquidos y de bajo riesgo. En Argentina, esto suele significar una combinación de plazo fijo, cuenta remunerada en una billetera digital y una porción en dólares (MEP, billetera en USDC o efectivo, según preferencia). En otros países de la región las alternativas varían, pero la lógica es la misma: dinero que se pueda usar inmediatamente sin pérdida significativa.

La regla del 50/30/20 aplicada al portafolio

Para un primer portafolio con capital limitado, una estructura simple y robusta es la siguiente, explican en Investep Academy.. El 50% del capital en instrumentos de baja volatilidad (renta fija de calidad, bonos soberanos en dólares, fondos comunes conservadores). El 30% en instrumentos de renta variable diversificada (ETFs globales, CEDEARs que repliquen índices). El 20% en activos de mayor riesgo y potencial de retorno (acciones individuales seleccionadas, exposición acotada a criptomonedas).

Esta distribución no es la única posible ni la mejor para todos los perfiles, pero tiene una ventaja didáctica clara: enseña al inversor a convivir con tres tipos de riesgo distintos al mismo tiempo, sin exponerse demasiado a ninguno. Para un capital pequeño (digamos, equivalente a entre 500 y 5000 dólares), distribuirlo en estas tres categorías ya genera diversificación real.

Los instrumentos accesibles para empezar

La oferta cambió mucho en los últimos años. Hoy un inversor argentino con poco capital puede acceder, desde su cuenta comitente, a una variedad de instrumentos que hace una década requerían capital mucho mayor o trámites engorrosos.

En el bloque conservador, las Letras del Tesoro (Lecaps, Letras ajustadas por CER), los bonos soberanos en dólares (AL30, GD30 y similares) y los fondos comunes de money market ofrecen distintos perfiles de plazo y riesgo. Para empezar, los fondos comunes de money market en pesos y las cuentas remuneradas son la opción más simple y líquida.

En el bloque de renta variable diversificada, los CEDEARs son probablemente el instrumento estrella para el inversor minorista argentino. Permiten exposición a empresas globales (Apple, Microsoft, Coca-Cola, Berkshire Hathaway) y a ETFs que replican índices completos (SPY para el S&P 500, QQQ para el Nasdaq 100, EEM para mercados emergentes). En 2025 los CEDEARs representaron el 51,74% del volumen total de renta variable operado en la bolsa porteña, según datos de BYMA recogidos por Bloomberg Línea. Esto los convirtió en el instrumento favorito del inversor minorista local.

En el bloque de mayor riesgo, las acciones individuales seleccionadas (sin más del 5% del capital total en cada una) y una exposición acotada a Bitcoin o Ethereum a través de una plataforma confiable suelen ser las opciones más manejables para un principiante. Las altcoins menos conocidas, los tokens nuevos y los esquemas de yield farming complejos quedan fuera del alcance recomendable para quien recién empieza.

El factor más subestimado: las comisiones

Hay un costo invisible que suele pasar desapercibido en los primeros meses y que termina pesando enormemente: las comisiones explican en Investep Academy. Cada operación tiene un costo. Cada movimiento entre instrumentos paga spread. Cada conversión entre monedas tiene un margen. Para una cartera pequeña, operar de más es una de las formas más rápidas de ver el capital reducirse sin ninguna pérdida visible: simplemente se evapora en costos transaccionales.

La regla práctica es operar lo menos posible. Un portafolio bien construido no necesita ajustes frecuentes. Revisar y rebalancear cada tres o seis meses es más que suficiente. Operar todas las semanas, salvo que se sea trader profesional, es casi siempre un error que se nota recién al final del año cuando se comparan los rendimientos brutos con los netos.

La formación como inversión inicial

Hay una decisión que conviene tomar antes de poner el primer peso en cualquier instrumento: invertir parte del tiempo (y eventualmente algo de capital) en formación. Una persona que entiende lo que está haciendo toma mejores decisiones a lo largo de toda su trayectoria como inversor que una que aprende a los golpes. Plataformas como la nombrada Investep Academy ofrecen formación estructurada en mercado de capitales, análisis de instrumentos y construcción de portafolios, con un enfoque pensado para el inversor latinoamericano.

Investep Academy se inscribe dentro del conjunto de plataformas que entienden que la formación financiera debe ser accesible y práctica, no una versión técnica reservada a profesionales. Para alguien que está armando su primer portafolio, este tipo de formación puede acortar la curva de aprendizaje en años. Y en finanzas personales, el tiempo es uno de los recursos más valiosos.

La paciencia como ventaja competitiva

Hay una frase atribuida a Warren Buffett que sintetiza buena parte de lo que necesita saber un inversor principiante: el mercado financiero es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. Sin formación previa la frase suena vaga; con formación previa se vuelve casi literal.

Construir un primer portafolio con poco capital no es una tarea espectacular ni rápida. Es una tarea metódica que requiere paciencia, disciplina y formación sostenida. La buena noticia es que la matemática del interés compuesto premia a quien empieza temprano y sostiene en el tiempo. La mala es que no hay atajos creíbles, y todo el que prometa lo contrario está vendiendo otra cosa.

Para quien recién empieza, este es probablemente el mejor consejo: invertir poco al principio, formarse mucho, y aumentar el capital aportado solo cuando el conocimiento crezca a la par. Es menos atractivo que la promesa del enriquecimiento rápido, pero es lo que estadísticamente funciona.