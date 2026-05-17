Delia Antunez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de mayo de 2026 a los 85 años de edad. Loma Negra era su lugar de nacimiento y se encontraba jubilada y pensionada.

Sus hijos Norma, Ricardo, Luis y Marcela; sus nueras, nietos, bisnieto, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C» este lunes 18 de mayo de 8 a 13.30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este lunes 18 de mayo a las 13:30 horas.

Servicio adherido al Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO)