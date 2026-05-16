Carlos Alberto Ditz “Carlitos” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de mayo de 2026 a los 56 años de edad. Su esposa Daniela Loza; sus hijos Eleana y Roberto; sus hijos políticos Pablo y Eliana; sus nietas Ela y Hanna; su madre Chachi; su abuela Coca; sus hermanos; sus suegros; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “C”, finalizando el velatorio el domingo 17 de mayo a las 10:00 horas, sin responso. Será cremado en el Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del Barrio Norte.

Nacido en Sierra Chica.

Camionero jubilado.