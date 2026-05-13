Sara Myriam Martínez «Sarita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Sierras Bayas el día 12 de mayo de 2026 a los 85 años de edad. Sus sobrinos Rosa, Myriam, Pedro, Norma, Julio, María, Rosana, Carlos, Gustavo y Laura Moyano; demás familiares y deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la Sala «A» de la localidad de Sierras Bayas (Smirnoff Nro. 2663) este miércoles 13 de mayo de 10:00 a 14:30 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas el miércoles 13 de mayo a las 14:30 horas.

Nacida en Tucumán, era jubilada y vecina de Sierras Bayas. Servicio adherido a Coopelectric.