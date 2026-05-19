Tu bandeja de entrada sabe más de ti que tu médico: cómo proteger tu correo electrónico hoy

Hay una estadística que incomoda: el 44% de las filtraciones de datos en el mundo incluyen información personal como nombres, direcciones de correo y contraseñas. El correo electrónico, además de ser un medio valioso de comunicación, es uno de los repositorios más sensibles de nuestra vida digital, y también uno de los más expuestos. La buena noticia es que existen hábitos concretos y herramientas reales para recuperar el control. Aquí van los más importantes.

1. Entiende qué hace tu proveedor con tus mensajes

Antes de cambiar cualquier configuración, conviene saber con quién estás tratando. Sistemas de correo impulsados por inteligencia artificial tienen la capacidad de escanear el contenido de los mensajes, analizando palabras clave y patrones que permiten construir perfiles detallados de comportamiento del usuario.

Una alternativa concreta para quienes buscan salir de esa ecuación es migrar a un email con cifrado de extremo a extremo, donde ni el propio proveedor puede leer el contenido de tus mensajes. Este tipo de servicio opera bajo un principio diferente: los datos no se monetizan, se protegen.

2. Activa la autenticación en dos pasos (y no lo pospongas más)

Las credenciales comprometidas tardan en promedio 186 días en ser detectadas, según el informe IBM 2025. Casi seis meses de exposición silenciosa. La autenticación en dos factores (2FA) es la barrera más efectiva, porque aunque alguien robe tu contraseña, no puede entrar sin el código adicional. Activarla toma menos de cinco minutos, hazlo en cuanto puedas.

3. Cuidado con los rastreadores invisibles en tu bandeja

Los píxeles de seguimiento son imágenes transparentes incrustadas en correos de marketing. Cuando abres el mensaje, el remitente sabe que lo hiciste, desde qué dispositivo y desde qué ciudad. La solución más sencilla es desactivar la carga automática de imágenes. Muchos servicios cifrados ya los bloquean por defecto.

4. Usa contraseñas únicas para cada cuenta, sin excepción

El 90% de los usuarios teme que sus contraseñas sean vulneradas, pero la mayoría las reutiliza. Si una plataforma es hackeada, todas las cuentas con esa misma clave quedan expuestas. Un gestor de contraseñas resuelve esto sin que tengas que memorizarlas.

5. Revisa qué apps tienen acceso a tu correo

Cada vez que autorizas una aplicación con «Iniciar sesión con Google», puedes estar dándole acceso a tus mensajes. Entra a la configuración de seguridad de tu cuenta y revoca los permisos que ya no uses o no reconoces. No es un paso opcional: como quedó en evidencia con la reciente filtración de datos en el Poder Judicial bonaerense , ninguna institución, ni usuario, está exento de este tipo de incidentes.

Para seguir profundizando

En Argentina, la protección de datos personales está regulada por la Ley 25.326, supervisada por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) . Conocer tus derechos como usuario es tan importante como cualquier configuración técnica. Y para una mirada más amplia sobre seguridad digital, puedes consultar esta nota relacionada en En Línea Noticias

En conclusión, la privacidad del correo no se resuelve con un solo cambio, se logra con una suma de decisiones pequeñas a tiempo que juntas, hacen una diferencia real. El primer paso siempre es el mismo: dejar de asumir que porque no pasa nada visible, no está pasando nada.