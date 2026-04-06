Filtración de datos en el Poder Judicial bonaerense: investigan el alcance del incidente

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires informó que fue detectada la filtración de un repositorio de información que contiene datos sobre integrantes del Poder Judicial, en el marco de recientes incidentes de ciberseguridad registrados a nivel nacional.

Desde la Secretaría de Tecnología Informática indicaron que se encuentra en marcha una evaluación técnica para determinar con precisión el alcance de la filtración detectada y establecer el impacto concreto del incidente.

En paralelo, se dispusieron acciones orientadas a reforzar la seguridad. Entre ellas, la renovación de datos de autenticación y la implementación de medidas preventivas destinadas a reducir posibles riesgos derivados de la situación.

El organismo solicitó a los usuarios que reporten de manera inmediata cualquier comportamiento inusual, incidente o situación sospechosa a través del correo electrónico [email protected], para su análisis y tratamiento correspondiente.

Desde la Suprema Corte señalaron que toda novedad vinculada a este hecho será comunicada oportunamente a medida que avance la investigación.