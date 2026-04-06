Se llevó a cabo de manera exitosa el Torneo de Otoño de Atletismo

Durante la mañana y el inicio de la tarde de este sábado se llevó a cabo en el predio de la pista municipal una nueva edición del Torneo Atlético de Otoño, organizado desde la Subsecretaría de Deportes, junto a la Escuela de Atletismo del club El Fortín.

El evento convocó a chicos y chicas de todas las edades, quienes arribaron de distintos puntos de la ciudad y la región.

La actividad se inició alrededor de las 10 horas, en el predio ubicado en el Parque Avellaneda, donde se desarrollaron pruebas de pista y campo, que convocaron no sólo a chicos, chicas y adolescentes, sino también a familia y amigos.

Contó con la participación de atletas de la Escuela Municipal de Olavarría, la Escuela de Atletismo del club El Fortín, Unión y Esperanza de Laprida, el grupo local CB Running, CEF 124 y la Escuela Municipal de Saladillo.

Vale destacar, por último, que se realizaron pruebas individuales tanto de pista, de velocidad y de fondo, como así también de salto y lanzamiento en los espacios que recientemente fueron reacondicionados desde la Municipalidad.

La actividad fue organizada con el objetivo de seguir acompañando y promocionando la disciplina, como así también la incorporación del deporte y hábitos saludables en chicos y adolescentes.

En ese sentido, se recuerda que desde la Subsecretaría de Deportes se brinda a la comunidad de manera libre y gratuita el acceso a la Escuela Municipal de Atletismo, que funciona en la Pista Municipal los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas. Por consultas comunicarse al 444127.