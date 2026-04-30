El Fortín inauguró la iluminación LED en el estadio Ricardo Sánchez

Imagenes Mauricio Latorre

El Club Social y Deportivo El Fortín presentó oficialmente las nuevas luminarias de su estadio principal este miércoles por la tarde. La obra de infraestructura en el predio del barrio Luján permitirá el desarrollo de actividades deportivas en horario nocturno.

Del acto participaron el presidente de la institución, Federico Prester; el ex titular de la entidad, Leandro Lanceta; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Juan Pablo Arouxet, y representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría, entre ellos Leo Barrionuevo y Sebastián Lombardo.

La mejora se concretó a través del programa municipal Clubes en Marcha junto con aportes del patrimonio del club. Durante la presentación, Arouxet destacó el orgullo de acompañar a los dirigentes en la concreción de la obra.

Por su parte, Federico Prester señaló que la inversión se decidió por la necesidad de contar con iluminación moderna en el escenario deportivo. Tras sus palabras, se realizó una cuenta regresiva para el encendido oficial de los focos LED que cubren el campo de juego del «Ricardo Sánchez».