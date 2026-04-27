Ferro se encamina a elegir a Maximiliano Gargaglione como Presidente

El Club Ferro Carril Sud realizará su asamblea general ordinaria el próximo 8 de mayo. El encuentro tendrá dos llamados: el primero a las 19 horas y el segundo a las 20 horas, en la sede de la institución.

Uno de los puntos centrales del orden del día será la elección de nuevas autoridades, donde se definirá quién conducirá el club en el próximo período.

En ese marco, se confirmó que el candidato a presidente será Maximiliano “Maxi” Gargaglione, quien buscará encabezar la renovación de la conducción de la entidad.

De esta manera, tal como fue adelantado semanas atrás, el empresario Roberto Vidal será sucedido por el mayor ídolo moderno del club de la avenida Pringles.