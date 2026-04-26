Sierra Chica cayó ante Casariego y se quedó sin chances en Primera

Sierra Chica fue el único equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría que tuvo actividad este domingo, en la continuidad de la novena fecha de la Unión Deportiva Regional, luego de la suspensión del resto de los encuentros por el alerta meteorológico por fuertes vientos.

En su visita a Casariego, en Bolívar, el conjunto albiceleste perdió en sus dos presentaciones. En Sub 21 cayó 2 a 0 con un doblete de Tobías Espinosa, resultado que lo hizo salir de los puestos de clasificación.

En Primera División también fue derrota por 1 a 0. El único gol del encuentro fue en contra, convertido por Santiago Riccobene, y con ese resultado Sierra Chica quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs.

El sábado había sido el turno de Loma Negra, mientras que los otros diez representantes olavarrienses deberán esperar la reprogramación de sus partidos correspondientes a la novena y penúltima fecha del certamen regional.

Resultados

Sub 21

Casariego 2 (Tobías Espinosa 2)

Sierra Chica 0

Primera División

Casariego 1 (Santiago Riccobene, en contra)

Sierra Chica 0

Foto: Milanjo Villanueva