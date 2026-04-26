Encontraron en la Terminal de Azul a Sofía Alvarado, la niña buscada en Bariloche

En la tarde de este domingo fue hallada en la Terminal de Azul la niña Sofía Alvarado, quien desde hace varias horas era buscada en Bariloche.

La desaparición había determinado la activación de la Alerta Sofía.

Según pudo saber En Línea Noticias, la niña fue hallada en un colectivo de la empresa Vía Tac y estaba junto con su madre. La mujer tenía prohibición de acercamiento con su progenitora.

De acuerdo con lo que conoció este medio en la ciudad de Azul se encuentran trabajando las fuerzas federales con el objetivo de restituir a la pequeña a Bariloche donde, por disposición de la Justicia, estaba a cargo de una de sus tías debido a la restricción que pesaba por la madre.

Según se señaló la niña se encuentra en buen estado de salud.

Se espera que en el correr de las horas se conozcan partes oficiales vinculados a la aparición de la pequeña.