Tandil: Un estudiante golpeó a un docente y derivó en un fuerte reclamo

Fuente. ABC HOY – Foto: La Voz de Tandil

Docentes del Colegio San José de Tandil se manifestaron en la Plaza Independencia y exigieron garantías de seguridad tras la agresión física sufrida por el profesor de música, Gastón Valdés, quien fue atacado por un alumno de 6º año en pleno aula.

Tras el hecho se encendió un fuertísimo sobre la violencia escolar y los protocolos institucionales.

El episodio ocurrió en el nivel secundario del establecimiento educativo durante la jornada del lunes. El conflicto se habría originado en medio de una situación de desorden dentro del aula cuando el teléfono celular de un estudiante cayó al piso y resultó dañado, lo que derivó en un reclamo al docente. La discusión escaló hasta que el alumno golpeó al profesor en el rostro, provocando que debiera recibir asistencia médica en un centro privado tras quedar inconsciente por el ataque.

A raíz de la gravedad del hecho, el profesor Valdés radicó la denuncia penal correspondiente.

Por su parte, la dirección del colegio emitió un comunicado de repudio y solidaridad, y evalúa la expulsión definitiva del estudiante, una posibilidad que ya fue comunicada al cuerpo docente. Durante la jornada se realizaron reuniones de reflexión por separado con alumnos y profesores para analizar los pasos a seguir.

Repercusiones y reclamo docente

El ataque generó una inmediata reacción en la comunidad educativa. Más de 50 profesores de la institución firmaron un petitorio exigiendo la aplicación inmediata del protocolo de convivencia.

Durante la movilización en la Plaza Independencia, la profesora Mariana Fernández leyó el documento que resalta que la escuela debe ser un espacio de cuidado para los estudiantes, pero no a costa de la seguridad de los profesores. Los firmantes advirtieron que, sin medidas claras y eficientes, la comunidad permanecerá expuesta a agresiones que afectan la integridad física, psicológica y espiritual de los profesionales.

Asimismo, la docente Mercedes Guerrero señaló que la situación de violencia se venía gestando desde hace tiempo y que el alumno involucrado ya manifestaba problemas de conducta desde segundo año. En ese sentido, consideró que el hecho se pudo haber evitado y afirmó que en la actualidad no queda otra medida más que la expulsión.