Eva Edith Huici viuda de Orlando (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de junio de 2026 a los 76 años de edad.

Sus hijos Marcelo y Lorena Orlando, sus hijos políticos Adriana Urban y Pedro Arzani, su hijo del corazón Marcelo Farinella, su nieta Candelaria Farinella Orlando, su madre Elba López, su hermano Oscar Huici, su sobrina Sol Huici, su sobrino nieto Agustín y demás deudos participan su fallecimiento.

Nativa de Sierra Chica, vecina del barrio CECO 2, jubilada y pensionada.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D», miércoles 3 de junio de 9:00 a 9:30 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, miércoles 3 de junio a las 9:30 horas. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.