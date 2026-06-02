Se realizó el tercer encuentro de la Mesa Interinstitucional de Niñeces y Adolescencias

El Municipio de Olavarría informó que el último lunes se llevó adelante el tercer encuentro de la Mesa Interinstitucional de Abordaje de Niñeces y Adolescencias, un espacio que reúne a organismos e instituciones de distintos ámbitos con el objetivo de fortalecer las estrategias de intervención y acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

La propuesta forma parte de una política sostenida de articulación interinstitucional impulsada por el Municipio, orientada a consolidar redes de cuidado, promover la corresponsabilidad en la garantía de derechos y generar herramientas comunes para el abordaje de las múltiples situaciones que atraviesan las infancias y adolescencias en el territorio.

Durante la jornada se trabajó en la síntesis y construcción colectiva de una hoja de ruta institucional, una herramienta que busca ordenar circuitos de intervención, especificar responsabilidades y construir criterios compartidos entre los distintos actores que integran el sistema local de promoción y protección de derechos. El trabajo permitió recuperar aportes de las distintas instituciones presentes y avanzar en acuerdos que fortalezcan la articulación y las respuestas integrales ante situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Participaron del encuentro representantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el ayudante fiscal José Iturralde y la fiscal Mariela Viceconte; de la Jefatura Distrital de Educación, representada por Marta Casanella y Romina Altafini; equipos técnicos de los Juzgados de Familia; Laura Serradel, de la Defensoría Penal Juvenil; la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección de Niñeces y Adolescencias; la Dirección de Géneros, Mujeres y Diversidad; el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos; la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos.

La Mesa Interinstitucional se consolida como un ámbito de encuentro, intercambio y construcción colectiva entre organismos públicos e instituciones locales, entendiendo que las problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes requieren respuestas coordinadas, integrales y sostenidas en el tiempo.

Desde el Municipio se continúa promoviendo estos espacios de trabajo conjunto, convencidos de que la construcción de redes sólidas, la corresponsabilidad y la articulación permanente entre actores son condiciones fundamentales para garantizar el acceso a derechos y fortalecer las políticas públicas destinadas a las niñeces y adolescencias.