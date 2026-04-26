Robaron 3 millones de pesos, dólares y relojes de oro a un jubilado

Un hombre de 79 años, denunció el robo de una importante suma de dinero, en pesos y dolares objetos de valor en su vivienda del barrio Sarmiento Norte. El hecho ocurrió este sábado por la mañana en un domicilio ubicado en la calle Maipú al 4400.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Primera, la víctima se retiró de su casa alrededor de las 8:30 y, tras ausentarse por un breve lapso, constató al regresar el faltante de mas de 3 millones de pesos en efectivo, dolares y dos relojes de oro.

Los autores del hecho ingresaron a la propiedad sin ejercer violencia sobre las aberturas. El denunciante manifestó no poseer sospechas sobre los posibles autores y se confirmó que la vivienda no dispone de sistemas de cámaras de seguridad.

La causa fue caratulada como «Hurto» y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, a cargo de la Dra. María Paula Serrano.