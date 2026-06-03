Tras ser cerrada por el macrismo, Cacharí recupera su oficina de ARBA

Esta tarde, en el despacho oficial, el intendente de Azul Nelson Sombra se reunió con el director de ARBA Cristian Girard para tratar diferentes temas de interés común, entre los que se acordó la reapertura de la oficina del organismo provincial en Cacharí.



En la ocasión, estuvieron presentes además el subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios del ente bonaerense Gaspar Spiritoso y su gerente general de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Alejandro Pilkowics. En tanto, por la comuna participaron el jefe de Gabinete Ignacio

Pallia, el secretario de Gobierno Xavier Cabrera Cisneros y el de Economía y Hacienda Agustín Carús y el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Uriarte.



Cabe destacar que a partir de las gestiones llevadas a delante por el Municipio se logra que Cacharí vuelva a contar con una oficina de ARBA, la cual funcionará en la Delegación de dicha localidad. Para ello, oportunamente se firmará el convenio que lo formalice.



Al respecto, Girad resaltó que “la reapertura de esta oficina representa la recuperación de una presencia estatal que había sido desmantelada durante el gobierno de Macri y Vidal. Durante años, se cerraron dependencias y se alejaron servicios de la comunidad. Hoy, estamos revirtiendo esta lógica, acercando ARBA a las y los contribuyentes y fortaleciendo un Estado más cercano, eficiente y comprometido con el desarrollo de la Provincia”.