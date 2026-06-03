Dos jóvenes demorados con marihuana y cocaína en el Peaje de Hinojo

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron interceptados este martes en el Peaje de Hinojo por personal policial que cumplía servicio de policía adicional en la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 275.

Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes y un motovehículo.

El hecho ocurrió cuando los efectivos interceptaron la marcha de un ciclomotor Honda C 105 en el que circulaban ambos masculinos. Al solicitarles que exhibieran sus pertenencias, se constató que transportaban un frasco de vidrio transparente con cogollos de marihuana, con un peso total de 15,1 gramos.

Asimismo, se les halló un envoltorio de nylon que contenía 21 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además de las sustancias, la policía procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y un cuchillo. Ambos jóvenes fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. En tanto, el motovehículo quedó secuestrado por carecer de la documentación respaldatoria exigida por ley, labrándose la infracción con intervención del Juez de Faltas Municipal.

La causa fue caratulada como «Infracción a la Ley 23.737», con intervención de la UFI Nº 19 a cargo del doctor Juan Mañero, y el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la doctora Fabiana San Román.