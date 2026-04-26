Suspenden la actividad futbolística en Olavarría por el alerta meteorológico

La actividad futbolística prevista para este domingo en Olavarría fue suspendida debido al alerta meteorológico vigente por fuertes vientos.

La medida alcanza a los partidos correspondientes a la novena fecha de la Unión Deportiva Regional, tanto en primera división como en Sub 21, y también al sexto capítulo del torneo femenino de primera división “Andrea Serris”. Todos los encuentros serán reprogramados.

La suspensión afecta a gran parte de la fecha, aunque habrá actividad en los escenarios donde son locales equipos de la Liga de Bolívar, una zona no alcanzada por el alerta.

En ese marco, Sierra Chica viajó y jugará su compromiso ante Casariego. Distinta es la situación de Embajadores, que no viajará para visitar a Empleados debido a que en Olavarría sí rige la advertencia meteorológica.

En la ciudad debían ser locales San Martín, Espigas, Colonias y Cerros, Ferro Carril Sud y Municipales, pero esos encuentros fueron postergados en el marco de las medidas preventivas adoptadas por las condiciones climáticas.