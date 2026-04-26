La Libertad Avanza Olavarría participó del lanzamiento del ciclo lectivo 2026 de la escuela de formación política

Encabezados por Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, referentes de La Libertad Avanza Olavarría, participaron del lanzamiento oficial del ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), un espacio orientado a la formación de dirigentes del espacio.

La actividad contó con la presencia de Miriam Niveyro, directora general de EFDAP y diputada nacional; Gastón Bruno, director provincial de Docentes; el intendente Diego Valenzuela; Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; y Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional.

De acuerdo con lo expresado desde el espacio, durante la jornada se destacó la formación política como una herramienta para consolidar el proyecto partidario, basado —se indicó— en los principios de libertad, mérito y responsabilidad individual.

Desde La Libertad Avanza Olavarría señalaron además su compromiso con la formación de nuevos dirigentes y el fortalecimiento de sus propuestas políticas.