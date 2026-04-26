Elsa Haydee Mossutto (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de abril de 2026 a los 73 años de edad. Sus hijas Natacha y Yesica Ranni; su hijo político Walter Hernandez; sus nietos Demian, Valentin, Gonzalo y Ludmila; su bisnieta Isabella; sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada, ama de casa y vecina del barrio Mariano Moreno. Sus restos son velados en España 2942, departamento D, en el horario de 16:00 a 20:00 y desde las 08:00 del lunes.

El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el lunes 27 de abril a las 10:30 en el Cementerio Loma de Paz. Servicio adherido a Coopelectric.