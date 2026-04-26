La comunidad italiana de Olavarría conmemoró el 81° aniversario de la liberación de Italia

Imagenes Mauricio Latorre

La Sociedad Italiana de S.M y la Agencia Consular de Italia en Olavarría encabezaron este sábado el acto oficial por el Día de la Liberación (Festa della Liberazione), al cumplirse 81 años del fin de la ocupación nazi y la caída del régimen fascista en 1945. El encuentro tuvo lugar en el Paseo de los Italianos, frente al monumento de la Loba Capitolina.

Durante la ceremonia, se recordó el sacrificio y la unión del pueblo italiano en su lucha por la libertad, destacando la importancia de resignificar valores como la defensa de la democracia, la paz y la dignidad humana en la identidad local.

El significado histórico del 25 de abril

En las alocuciones del acto se repasó la relevancia de esta fecha, instituida como fiesta nacional en 1946 por propuesta del entonces primer ministro Alcide De Gasperi. Se destacó el rol de la resistencia italiana, integrada por partisanos que incluían a obreros, estudiantes, campesinos y, fundamentalmente, a mujeres que combatieron en el frente y colaboraron en la logística.

Asimismo, se enfatizó que el colapso del fascismo marcó el inicio de la reconstrucción democrática de Italia y su posterior integración a Europa y al Plan Marshall.

Memoria y compromiso

Uno de los momentos más emotivos de la jornada incluyó la lectura de reflexiones de la profesora siciliana Yolanda Latino, quien instó a homenajear no solo la victoria política, sino también el sufrimiento de los «soldados rasos» y civiles arrastrados al horror de la guerra.

El acto cerró con una cita a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, recordando que «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; van conquistados cada día». La conmemoración finalizó con un llamado a la unidad comunitaria bajo la premisa de que «la unión hace la fuerza».